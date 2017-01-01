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Алексей
РоссияМосковская областьИвантеевкаул. Пионерская 7, заезд с улицы Толмачёва (ориентир отделение Сбербанка). При самовывозе, время приезда просьба согласовывать предварительно.
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Солнечные элементы

Недорогие и эффективные солнечные элементы различных типов (поликристалл, монокристалл) для самостоятельной сборки солнечных батарей.

Так же есть в наличии солнечные модули малой мощности для создания мобильных зарядных устройств.

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Тут вы сможете недорого купить солнечные элементы, солнечные модули.

Если у вас есть хотя бы начальные навыки работы паяльником, то вам вполне под силу будет самостоятельная сборка солнечной батареи.

Последовательное соединение 36 элементов, даст нужное напряжение для зарядки 12 вольтового аккумулятора.

В наборе для самостоятельной сборки панели уже есть все необходимые составляющие, такие как солнечные элементы (solar cells), соединительная шина и флюс-гель.

Для корректной зарядки АКБ необходим контроллер заряда, который контролирует процессы заряда и разряда аккумулятора

В качестве основы солнечной панели служит обычное стекло, алюминиевый уголок или подходящий профиль в качестве рамки.

Гарантией многолетней работы солнечной батареи послужит качественная герметизация элементов с помощью инкапсулянта, это очень важный момент!

Предлагаем купить недорого солнечные батареи, солнечные элементы, контроллеры заряда, инкапсулянт, компаунд, светодиодные лампочки, светодиодные балки, светодиодные фары, элементы Пельтье, солнечные модули, аккумуляторы. Высылаем из Москвы Почтой России и транспортными компаниями.

Самостоятельная сборка солнечной батареи
Эксплуатация солнечных батарей
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