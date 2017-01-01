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Недорогие и эффективные солнечные элементы различных типов (поликристалл, монокристалл) для самостоятельной сборки солнечных батарей.
Так же есть в наличии солнечные модули малой мощности для создания мобильных зарядных устройств.
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Если у вас есть хотя бы начальные навыки работы паяльником, то вам вполне под силу будет самостоятельная сборка солнечной батареи.
Последовательное соединение 36 элементов, даст нужное напряжение для зарядки 12 вольтового аккумулятора.
В наборе для самостоятельной сборки панели уже есть все необходимые составляющие, такие как солнечные элементы (solar cells), соединительная шина и флюс-гель.
Для корректной зарядки АКБ необходим контроллер заряда, который контролирует процессы заряда и разряда аккумулятора.
В качестве основы солнечной панели служит обычное стекло, алюминиевый уголок или подходящий профиль в качестве рамки.
Гарантией многолетней работы солнечной батареи послужит качественная герметизация элементов с помощью инкапсулянта, это очень важный момент!
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